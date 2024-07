Precipita con il parapendio: ragazza romana di 17 anni soccorsa a Cefalù, era in fondo a un dirupo con traumi e fratture

Una turista di 17 anni di Velletri, comune dei Castelli romani, è precipitata con il parapendio in contrada Monte, a Cefalù. Il personale dell’ambulanza del servizio 118 di Cefalù, guidato dal rianimatore Francesco Buonasorte, è sceso lungo un dirupo di circa 600 metri per raggiungerla e garantirle l’assistenza sanitaria adeguata, in attesa dell’arrivo dell’elicottero del reparto volo della polizia con a bordo i tecnici del Soccorso alpino che l’hanno riportata su con il verricello per permettere il trasporto all’elisuperfice di Boccadifalco, a Palermo, dove è stata presa in consegna da un altro mezzo medicalizzato del 118 e trasferita all'ospedale Villa Sofia per gli accertamenti. L’intervento è stato coordinato dalla centrale operativa 118 diretta dal dottore Fabio Genco.

La ragazza faceva parte di un gruppo di appassionati del volo a vela. Stavano tutti per lanciarsi dalle alture sopra l'hotel Costa Verde. La diciassettenne si era già imbracata e stava sistemando la vela, quando un'improvvisa raffica di vento l'ha sollevata da terra, scaraventandola lungo il pendio, nella parte in basso, dove la giovane ha sbattuto violentemente contro le rocce riportando diversi traumi e fratture. Il padre, che faceva parte del gruppo, ha chiamato il Numero unico di emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso alpino, che per ridurre al minimo i rischi di una complessa operazione via terra, viste anche le alte temperature registrate oggi, ha chiesto l'intervento del IV reparto volo, con il quale c'è un consolidato rapporto di collaborazione. Un elicottero AW139 ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino all'aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto la zona. Intanto, i carabinieri di Cefalù avevano fatto sgomberare la zona da altri parapendisti e alla ragazza avevano fatto sganciare la vela. I soccorritori si sono calati col verricello ed hanno raggiunto la ragazza, mentre l'elicottero atterrava poco distante. L'hanno stabilizzata e imbarellata per poi caricarla sul velivolo e portarla a Boccadifalco, dove ad attenderla c'era un'ambulanza medicalizzata del 118 che l'ha trasferita all'ospedale Villa Sofia di Palermo.