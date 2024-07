Festino, parla il questore di Palermo Calvino: «In campo le migliori risorse per garantire la sicurezza»

Il questore di Palermo Maurizio Calvino parla della macchina della sicurezza del 400° Festino di Palermo. «Abbiamo messo in campo - dice al microfono di Marina Turco per Tgs - le migliori risorse. Speriamo che sia una bella festa e che la gente onori nel migliore dei modi la sua Santa. Anche noi siamo qui per lavoro, ma vogliamo pure onorare la Santuzza. Con il prefetto abbiamo organizzato una macchina della sicurezza che abbia numeri adeguati all'evento».