Palermo, sequestrato stabilimento all'Addaura: era autorizzato solo per lo sport, faceva ristorazione e intrattenimento col dj

Sequestrato a Palermo, sul lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura, lo stabilimento balneare Camarao. Al proprietario comminate sanzioni per oltre 10 mila euro.

Durante i controlli l’ingresso era regolamentato da due addetti al servizio di sicurezza e veniva esercitata l’attività di ristorazione con annesso intrattenimento musicale, alla presenza di 125 persone circa, tutte identificate. L’evento era gestito da un dj, con un impianto elettroacustico di amplificazione professionale. L’immobile, in un fabbricato di proprietà del demanio marittimo, presentava una destinazione d’uso esclusivamente come attività nautico-sportiva. La cucina era abusiva.

«In giorni gravosi come questi, - dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello - durante i quali oltre ai normali servizi di controllo del territorio, siamo impegnati nelle attività predisposte per il Festino di Santa Rosalia, il mio plauso va agli uomini e alle donne del corpo, che ogni giorno svolgono i loro compiti in ogni singolo ambito, con grande spirito di abnegazione e ammirevole professionalità, a tutela della sicurezza del cittadino e, come in questo caso, per dare una risposta certa e immediata alle svariate segnalazioni che riceviamo da parte dei residenti esasperati».