Furti di cavi di rame e incendio a Montelepre

In due notti in contrada Suvarelli a Montelepre nel palermitano i ladri hanno portato via 500 metri di cavi di rame. Il primo colpo di 200 metri di cavi la notte tra giovedì e venerdì (11-12 luglio) con l’intervento della società che gestisce l’impianto che ha ripristinato i cavi. La scorsa notte un nuovo furto di 300 metri. Mentre staccavano i fili una scintilla ha innescato un rogo di macchia mediterranea che è stato spento dai vigili del fuoco. Le indagini sui furti sono condotte dai carabinieri.