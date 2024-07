Salvataggio di un paziente in condizioni critiche, a Palermo esercitazione all'aeroporto di Boccadifalco

L’efficienza dei piloti e del personale che operano sugli elicotteri passa dal loro benessere psicofisico. Per due giorni medici, militari, piloti si sono confrontati a Palermo nel corso di “Un'Isola in volo - Aspetti di medicina aeronautica nell’ala rotante” organizzato dall'Ordine dei medici con la Società Scientifica Italiana di Medicina Aerospaziale e l’Aeronautica Militare Italiana. Ieri (11 luglio) un convegno a Villa Magnisi, oggi le dimostrazioni pratiche e le esercitazioni all’aeroporto di Boccadifalco.

Analizzate anche le catene di allertamento in caso di pazienti con potenziali malattie infettive diffusive, le procedure di gestione del paziente con assetti di biocontenimento. «Si tratta di un'esperienza unica - ha commentato il generale Pietro Perelli, capo del Corpo Sanitario dell'Aeronautica Militare - che vede il confronto della sanità civile e militare in un settore specifico, quello del volo, le cui competenze tecniche richiedono conoscenze specifiche da parte dei medici e degli operatori sanitari con il fine ultimo di rendere più sicuri i nostri cieli in uno scenario unico del suo genere come quello della Sicilia, un'isola tra le isole, al centro del strategico Mediterraneo».

nel video di Marcella Chirchio le interviste a: Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo; Ulrico Angeloni, direttore dell’Ufficio sanitario delle emergenze del ministero della Salute; generale Pietro Perelli, capo del Corpo Sanitario dell'Aeronautica Militare