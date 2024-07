Rifiuti, ecco il piano straordinario della Rap per il Festino a Palermo

In occasione del 400° Festino di Santa Rosalia, nelle aree interessate dalle manifestazioni (Cassaro - Foro Italico), Rap ha disposto delle attività propedeutiche e prevede di attivare gli interventi di pulizia post evento già a partire dalle ore 4 del mattino di lunedì 15 luglio.

Nella mattina del 14 luglio dalle ore 7:30 alle ore 13:00 si provvederà al posizionamento di un centinaio di carrellati per il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza partecipante all’evento. Le vie coinvolte dalla distribuzione dei contenitori sono: via Lincoln (tra via Rao e via Foro Umberto I), via Roma (tra discesa dei Giudici e piazza San Domenico), Foro Umberto I; piazza Kalsa angolo Foro Umberto I, piazza Kalsa angolo via Cervello, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, piazza Marina, piazza Santo Spirito; in corso Vittorio Emanuele a seconda le esigenze.

Preventivamente saranno impiegati una trentina di operatori. A seguire, considerando le attività che comprenderanno anche altre aree, gli interventi di pulizia vedranno in campo non meno di una settantina di operatori.