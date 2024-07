Palermo, chiuso per 7 giorni «Alcolisti per passione» della Vucciria: a maggio un giovane fu picchiato anche con le sedie

Nuovo provvedimento per la movida violenza a Palermo. Su disposizione del questore di Palermo, Maurizio Calvino, è stato chiuso per sette giorni un risto-pub della Vucciria, quartiere del centro storico molto frequentato la sera dai giovani. La chiusura del locale, Alcolisti per passione, che si trova in via Maccherronai, è scattata il 10 luglio.

L’adozione del provvedimento, istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, scaturisce dalla circostanza che lo scorso 9 maggio, proprio sulla soglia dell’esercizio commerciale, ha avuto luogo una violenta aggressione nei confronti di un giovane, percosso da alcuni giovani anche a colpi di sedie. La vittima avrebbe fatto ricorso a cure ospedaliere, riportando ferite e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Anche il titolare del locale, che avrebbe partecipato alla rissa, è stato denunciato.

L’aggressione sarebbe avvenuta a tarda sera, alla presenza di tanti avventori, generando tensioni e preoccupazioni. «In ragione dell’alta esposizione a pericolo dell’incolumità pubblica che l’increscioso episodio ha determinato e dell’allarme sociale generato - spiega una nota della polizia -, il questore ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento che è stato notificato dalla polizia di Stato».