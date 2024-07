Furto con spaccata in un market a Palermo, rubate bottiglie di superalcolici e i soldi in cassa

Furto con spaccata in un negozio di via Roma a Palermo. I ladri sono entrati la scorsa notte nel market Asia-Africa che si trova all’altezza di via Ammiraglio Gravina. Pochi metri più in là c'è un bar che era stato derubato qualche giorno fa. Con una grossa pietra hanno spaccato la porta d’ingresso per entrare e rubare diverse bottiglie di superalcolici e i soldi lasciati in cassa dal commerciante.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i primi rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il responsabile dell’ennesimo furto con spaccata o il percorso fatto, forse a bordo di uno scooter, durante la fuga.