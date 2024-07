Droga, tre palermitani accusati di spaccio di droga

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip di Palermo, nei confronti di tre palermitani accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga. Per uno è scattato il carcere, uno ai domiciliari e il terzo divieto di dimora.

Le indagini sono state condotte dal commissariato San Lorenzo dal dicembre 2022 e all’agosto 2023, in un’abitazione a Pallavicino in un complesso residenziale trasformata in piazza di spaccio di cocaina con fidelizzazione della clientela.