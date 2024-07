Allerta caldo e incendi in Sicilia: giovedì 11 luglio da bollino arancione

Ancora caldo in Sicilia e la situazione peggiorerà nei prossimi giorni. Anche per giovedì 11 luglio Palermo, Catania e Messina figurano nell'elenco delle città contrassegnate dal bollino giallo, come sottolinea un avviso della protezione civile.

Indicati 34 gradi di temperatura massima percepita a Palermo, 36 a Catania, 35 a Messina. Previsto il bollino giallo anche per venerdì 12 luglio. In tutta e nove le province dell'isola è preallerta arancione per il rischio incendi. Il rischio medio è in otto province su nove, l'unica con rischio basso è quella di Messina.