Palermo, furto nella biblioteca Leonardo Sciascia di Casa Professa: mostra sospesa

Ladri nella biblioteca comunale Leonardo Sciascia, a Casa Professa, nel quartiere Ballarò di Palermo. Lo rende noto il Comune, spiegando che «la mostra allestita nella chiesa di San Michele Arcangelo in Casa Professa», sede della biblioteca, «verrà sospesa a causa di un furto all’interno della chiesa avvenuto la scorsa notte». L'inaugurazione era prevista per domani, 10 luglio, alle 17.30. Sono state trafugate le attrezzature audio video della biblioteca. La zona è dal tempo al centro delle associazioni che si battono contro lo spaccio di droga, in particolare di crack.