Festino, sensi di marcia invertiti e divieti di sosta in oltre 80 strade di Palermo

Inversione del senso di marcia in via Generale Cadorna e divieti di sosta con rimozione forzata in numerose strade del centro storico. Una nuova ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune regola la viabilità durante lo svolgimento del Festino.Il provvedimento è valido dalle 7 del 14 luglio fino alle 24 del 15 luglio e comunque fino a cessata esigenza.

Non si potrà parcheggiare nelle seguenti strade: piazza Kalsa, via Lincoln, piazza Tonnarazza, Foro Umberto I, piazzetta La Duca, piazzetta Capitaneria di Porto, via Cala, via Pietro Novelli, via Matteo Sclafani, via Biscottari, piazza Santa Chiara, salita Raffadali, via dell'Università, via D'Alessi, via Matteo Bonello, via Incoronazione, via Gioeni, piazza Sant'Isidoro alla Guilla, via S. Agata alla Guilla, piazza Sett'Angeli, via Simone di Bologna, via delle Scuole, via del Celso, via Candelai, via Montevergini, Salita Sant'Antonio, piazza delle Vergini, via Venezia, via del Parlamento, via Alessandro Paternostro, via Chiavettieri, via Bottai.

Vietato il posteggio in: via dei Tintori, via del Bastione, piazza San Giovanni Decollato, salita Artale, vicolo Brugnò, vicolo Carini, vicolo dello Zingaro, vicolo del Lombardo, via del Protonotaro, via Collegio al Giusino, via Santissimo Salvatore, vicolo San Giuseppe d'Arimatea, vicolo Castelnuovo, vicolo Panormita, vicolo Trugliari, vicolo Marotta, vicolo San Giuseppe, via del Celso, vicolo Mori, vicolo Paternò, vicolo San Matteo, via degli Schioppettieri, piazzetta Marchese Arezzo, via Zara.