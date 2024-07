Palermo, un'anziana colpisce con la stampella un operatore del 118 al Policlinico

Ancora un’aggressione ai danni di un operatore del Seus 118 colpito ripetutamente con una stampella da un’anziana durante un intervento al pronto soccorso del Policlinico di Palermo. Lo denunciano in una nota il segretario provinciale Ugl Salute Palermo Enzo Ginnastica e il coordinatore regionale comparto Seus 118 Giovanni Ferraro.

«Esprimiamo massima solidarietà e auguriamo un pronta guarigione al collega Giuseppe Di Maria, ancora scosso per l’accaduto ma che fortunatamente ha riportato solo lievi traumi».

A condannare l’ennesimo episodio di violenza anche il segretario nazionale Ugl Salute, Gianluca Giuliano, che aggiunge: “La sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una battaglia di civiltà che ci vede da tempo in prima linea ed è un aspetto prioritario per la nostra organizzazione».