Movida a Palermo, controlli nella zona più pericolosa di via Maqueda: sequestrato un locale

In un locale di via Maqueda sono state invece rilevate irregolarità relative a carenze igienico-sanitarie e strutturali, per un ammontare pari a 1.000 euro. In un altro esercizio commerciale sottoposto a controllo, oltre alle carenze igienico-sanitarie e strutturali (con sanzione amministrativa sempre di mille euro), è stata contestata la non completezza delle schede di autocontrollo, con sanzione amministrativa di 2.000 euro. Infine, in un altro locale nella zona di via Maqueda è stata contestata la mancata emissione di documenti commerciali e l’omessa installazione del misuratore fiscale, con sanzioni amministrative pari a circa 1.000 euro.

Complessivamente, sono state identificate 245 persone, 3 i cittadini stranieri controllati in relazione alla loro posizione nel territorio dello Stato, uno di essi, risultato irregolare, è stato trasferito presso il Cpr, controllati 66 veicoli, elevate 3 multe per violazioni al codice della strada. La polizia precisa infine che i servizi di controllo del territorio ad «alto impatto» proseguiranno nelle prossime settimane.