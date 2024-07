L'incidente a Villabate, il sindaco Di Chiara: «Al di là delle responsabilità di ciascuno, in questo momento stiamo piangendo un'innocente»

Il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, si stringe insieme a tutta la comunità attorno alla famiglia Brusa. «Sono notizie che sconvolgono - dice il primo cittadino -. Al di là delle responsabilità e del senso civico di ciascuno, in questo momento stiamo piangendo un'innocente, una bambina di tre anni che ha perso la vita. Da genitore anch'io, non oso immaginare il dolore di questa famiglia. Da stamattina non si parla di altro in paese e aleggia una profonda tristezza. Quanto successo deve fare riflettere sui rischi che si corrono quando ci si mette alla guida. Non appena la salma sarà restituita ai genitori, comunicheremo il giorno dei funerali».