Il pestaggio di via Maqueda, il ragazzo tunisino ancora senza nome in agonia al Policlinico di Palermo

Il giovane che non può morire perché dopo tre giorni non ha ancora un nome né si conosce la sua nazionalità. Le speranze sono appese a un filo: i medici si apprestano a dichiarare la morte cerebrale per il ragazzo di 17 anni pestato dal branco nel centro storico, in agonia da giovedì pomeriggio, da quando cioè è stato portato in condizioni critiche al Policlinico. Il paradosso però, in un quadro clinico compromesso e in cui la Tac ha emesso il suo impietoso verdetto, è che non si può avviare il procedimento che inizia con la dichiarazione di morte cerebrale, perché si tratta di un minorenne: e dato che si devono prioritariamente avvisare i familiari, se non viene accertata la sua identità tutto si inceppa.

Le sue condizioni sono disperate e solo un miracolo potrebbe fare risvegliare il giovane. Ma la situazione è resa incredibile dal fatto che, al momento del pestaggio di cui è rimasto vittima, il giovane ferito fosse privo di documenti: il fatto che ora sia in coma e senza un nome complica la faccenda. Non sono chiare le sue frequentazioni, né dove vivesse e nessuno si è ancora fatto avanti, non ci sono familiari che lo hanno cercato, nel reparto di Terapia intensiva in cui è ricoverato da ormai tre giorni. Le indagini sulla brutale aggressione, comunque, se dovesse arrivare la dichiarazione di morte cerebrale, potrebbero virare sull’omicidio.