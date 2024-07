Rifiuti, altra notte di roghi a Palermo

Incendi di rifiuti a Palermo nella notte fra venerdì e sabato (5-6 luglio). I roghi ai cumuli di rifiuti sono stati appiccati in via Giuseppe Li Bassi, in via Giuseppe Bennici, in piazza Montegrappa, in via Libero Grassi e in via Cassarà.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme ed evitare che i roghi potessero danneggiare le auto e le abitazioni che si trovavano nei pressi. Per i residenti una notte con le finestre chiuse per evitare che il fumo e il cattivo odore entrassero nelle stanze degli appartamenti.