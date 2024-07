Palermo, strade chiuse e limitazioni al traffico per il Festino di Santa Rosalia

Strade chiuse, divieti di sosta e limitazioni al traffico a Palermo in occasione della edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia.

Si parte da martedì 9 luglio: dalle 6 alle 17 è stata stabilita la chiusura al passaggio delle auto e il divieto di sosta in via dell'Incoronazione (alle spalle della Cattedrale), stesso provvedimento previsto per lunedì 15 luglio. Mercoledì 10 e sabato 13 luglio chiusa piazza Vigliena (i Quattro Canti) dalle 18 all'una di notte dei giorni successivi.

Niente auto, giovedì 11 luglio, in via Torremuzza, dalle 18, nel tratto compreso tra la via Gervasi e la via Alloro. L'ordinanza del Comune prevede anche il divieto di sosta a piazza Marina (lato villa e ingresso giardino Garibaldi) per venerdì 12 luglio, a partire dalle 7 del mattino, e fino a «cessata esigenza», per il posizionamento di un palco.

Lunedì 15 luglio, dalle 7.30 e dalle 23, per circa 15 minuti, chiusura al transito delle auto e anche dei pedoni, per consentire lo sparo dei fuochi d'artificio (la cosiddetta alborata), nelle seguenti strade: via Matteo Bonello (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele esclusa e via dell’Incoronazione esclusa), corso Vittorio Emanuele, via Simone da Bologna, piazza Sett’Angeli, con istituzione anche del divieto di sosta su entrambi i lati.