Arrestato dopo un rissa, turista francese a Balestrate fugge dai domiciliari

Un turista francese è fuggito dai domiciliari in una casa in affitto a Balestrate (Palermo). La sera del 29 giugno, nel corso di una rissa, il turista avrebbe colpito al volto un carabiniere. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il Gip ha disposto i domiciliari nella casa dove il turista stava trascorrendo le vacanze, in attesa di avere un quadro completo dell’accaduto. Nel frattempo l’uomo è fuggito e forse è tornato nel suo Paese. Il francese è difeso dall’avvocato Rosario Loria.