Più sicurezza per i commercianti di Palermo, le immagini dalle aziende alle sale operative

Più sicurezza per i commercianti di Palermo grazie al collegamento in tempo reale delle telecamere dei negozi con le sale operative delle forze di polizia. La parola d’ordine è collaborazione che, per il prefetto Massimo Mariani, dovrebbe tradursi anche nell’installazione, da parte dei commercianti che non ne siano ancora dotati, di un software che, in caso di necessità, darà l’allarme trasmettendo in diretta le immagini di quello che sta succedendo agli agenti che monitorano la situazione sugli schermi.

Il protocollo d’intesa - firmato ieri con Confcommercio e Confesercenti alla presenza del questore Maurizio Calvino e dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, i generali Luciano Magrini e Domenico Napolitano - consentirà «una maggiore celerità ed efficienza di intervento», ha sottolineato Mariani perché «schiacciando un tasto installato all’interno del proprio locale, ci sarà la possibilità di attivare il segnale e di fare vedere il video ai nostri operatori che potranno controllare la situazione avvertendo immediatamente gli uomini e le pattuglie presenti sul territorio. Si tratta di un sistema all’avanguardia, sulla scorta del protocollo sottoscritto a livello nazionale dal ministero dell’Interno, grazie al quale sarà possibile utilizzare la tecnologia tramite un investimento nemmeno troppo oneroso.