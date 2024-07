Palermo, sperona l'auto dell'ex fidanzata e viene picchiato dai familiari della ragazza

Una 17enne ha deciso di interrompere la relazione con il fidanzato di 19 anni dopo l’ennesima lite. Si trovava a casa del ragazzo e ha chiamato il padre chiedendogli di andare a prenderla. Il giovane non ha accettato la fine della relazione e ha iniziato a seguirli speronando l’auto del suocero e distruggendola.

La vettura è finita anche contro un muro e una tubatura provocando una fuga di gas. Dopo lo scontro il giovane è stato picchiato con violenza dai parenti della ragazza. È successo la scorsa notte in via Altofonte dove gli agenti di polizia municipale sono arrivati dopo la segnalazione di quello sembrava un tamponamento senza feriti.

Pochi minuti dopo, invece, è stato necessario l’intervento delle volanti della polizia per una rissa in cui sono saltati fuori coltelli e mazze. A scontarsi una Bmw, guidata da un ragazzo di 19 anni, e una Volkswagen Polo sui cui viaggiavano la sua ormai ex fidanzata con il padre e altri familiari. All’arrivo delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale, il diciannovenne era stato già portato con l’ambulanza al pronto soccorso del Civico, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura del polso. Il giovane è stato sottoposto a un intervento nel reparto di chirurgia ortopedica ed è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Sono in corso le indagini.