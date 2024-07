Incidente a Palermo: auto sbanda, si ribalta e finisce sul marciapiede

Un incidente si è verificato questa mattina a Palermo, nella zona dell'Università. Un'auto di colore grigio, per cause in corso d'accertamento, ha sbandato e si è ribaltata finendo sul marciapiede, in prossimità delle strisce pedonali. In quel momento non passava gente e non si sono registrati feriti tra i passanti.

Sul posto è giunta un'ambulanza e gli agenti della polizia municipale. Lievi ferite per il conducente. I poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni, non dovrebbero esserci altri mezzi coinvolti.

Nella zona si sono formati incolonnamenti e la polizia municipale si è occupata della gestione. Per ripristinare la regolare viabilità si sono dovuti attendere i rilievi, la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della strada.