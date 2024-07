A Palermo in fiamme l'ecomostro di via Tiro a Segno, secondo incendio in una settimana

Un incendio ə scoppiato questa mattina (4 luglio) intorno alle 8,30 all’interno dell’ecomostro in via Tiro a Segno, a Palermo. A bruciare dei frigoriferi per poter recuperare i pezzi di rame da rivendere. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che nel giro di trenta minuti hanno domato e spento il rogo.

Il fumo nero ha però invaso la zona, dove alcuni residenti e lavoratori lemantano da anni il problema diossina: a pochi metri dall’ecomostro, infatti, si trova il cantiere municipale, «quasi ogni giorno - raccontano - siamo costretti a respirare diossina e fumi. C’è sempre qualcosa che brucia, dai rifiuti ai mezzi e oggi i frigoriferi. Siamo stremati».

È la seconda volta che accade in pochi giorni: esattamente una settimana fa all'interno della struttura era stato dato fuoco alla spazzatura. L'immobile era stato ripulito per essere abbattuto ma negli ultimi giorni era stato utilizzato ancora una volta come discarica.