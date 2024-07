Nel centro storico di Palermo ronde di cittadini contro i pusher e gli scippatori

Al calar della sera il salotto urbano con palazzi nobiliari e campanili di antiche chiese resta nell’angolo buio. Puff, ed è invisibile. Furti, scippi, droga e violenze trasformano in giungla la bellezza del Cassaro, dove i residenti diventano Sherlock Holmes, ammoniscono spacciatori e borseggiatori, fanno identikit per la polizia, e alla fine capiscono che l’unica arma per difendersi è organizzare le ronde sotto casa. Dallo scorso ottobre, e dopo vane denunce per ottenere l’intervento urgente delle forze dell’ordine, monitorano l’asse in squadra, avanti e indietro, solitamente in cinque, sei: dalle 20 a circa mezzanotte il turno di vigilantes volontari della legalità finora negata.

Perché quando si arriva dopo le 20 nelle vie che si diramano dalla Stazione centrale a via Maqueda e fino ai Quattro Canti, con annesse traverse, è pericoloso perfino sostare davanti al portone in cerca delle chiavi. Per non parlare di chi deve parcheggiare lontano e percorrere la strada: tra ladri, rapinatori, tossicodipendenti in cerca di bottini facili per comprare eroina e crack si rischia ogni giorno di essere aggrediti e derubati. Il team che fa la ronda si accorge, per esempio, se c’è il borseggiatore seriale specializzato nel furto di portafogli e cellulari dagli zaini dei turisti. Un giorno lo hanno avvicinato e ammonito, e lui, per nulla intimorito, ha risposto: «Io devo portare il pane a casa, non mi intralciate o vi ammazzo...».