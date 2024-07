Blitz nei locali della movida di Palermo, scattano multe e una denuncia

Nello specifico sono stati controllati diversi locali. «In quattro di essi - si legge in una nota della Questura -sono state riscontrate irregolarità e violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo che sfiora i 12.771 euro. In uno degli esercizi, nella zona di via Bara all’Olivella, sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative connesse alla conformità della tenuta del registro Haccp, nonché carenze igieniche e strutturali consistenti nella non adeguatezza di alcuni elementi dell’antibagno e del banco per la somministrazione delle bevande con sanzione amminstrativa pari a 2.000 euro».

Una operazione interforze ad «alto impatto», che ha visto in azione oltre operatori della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e dell’Asp, è scattata nel fine settimana a Palermo. Passate a setaccio le zone della movida - via Bara all’Olivella, via Spinuzza, via Matera - ed hanno presidiato l’area della Vucciria, tutti itinerari particolarmente frequentati.

«Diverse irregolarità - continua la nota - contestate anche al titolare di un pub non distante da piazza Fonderia: occupazione illecita di una porzione di suolo pubblico, mancata conformità al regolamento sehors, attività di preparazione e somministrazione di alimenti senza il possesso della Scia tipologia A, installazione a prospetto di una tenda solare priva della prescritta autorizzazione violazione del manuale di autocontrollo Haccp e presenza di un ambiente cucina non contemplato nella richiesta di registrazione Scia. Le sanzioni amministrative ammontano per un importo pari a 5.771, euro. Il gestore è stato anche denunciato in stato di libertà per reiterata occupazione arbitraria di una porzione di suolo pubblico con tavoli, sedie divani e tenda solare. Inoltre a seguito dell’inosservanza al provvedimento dell’Asp di Palermo di sospensione immediata dell’attività commerciale per motivi igienico sanitari relativa ad un precedente controllo si è proceduto alla chiusura dell’esercizio commerciale».

«In zona Vucciria, in due esercizi commerciali, sono state invece riscontrate irregolarità amministrative per: carenze strutturali, mancanza manuale autocontrollo HAccp, mancata comunicazione variazioni interne al locale, mancanza attestati corso di formazione personale alimentarista. Le sanzioni elevate in entrambi i due esercizi commerciali ammontano complessivamente a 5.000 euro».