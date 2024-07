Palermo, senz'acqua le zone Cavour e Politeama per lavori

Da ore le zone Cavour e Politeama del centro di Palermo sono senza acqua per un intervento di manutenzione programmata da parte dell'Amap. Disservizi all’erogazione idrica sono stati segnalati nella zona delimitata tra via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Malaspina, piazza Principe di Camporeale, via Colonna Rotta, piazza Indipendenza, corso A. Amedeo, via Volturno, via Cavour, via Vincenzo Riolo.

L’erogazione verrà ripristinata al termine dell’intervento, attorno alle ore 22, e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti.

La ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma.