Palermo, arrivano telecamere e squadre speciali: presentato dal sindaco il piano di prevenzione antincendio

Controllo del territorio con sensori e telecamere ottiche e termiche, convenzioni con i vigili del fuoco e con la Protezione civile per disporre di squadre dedicate nelle giornate di particolare calore e di rischio incendi. «Per la prima volta abbiamo un piano preventivo che nasce anche dall’esperienza degli ultimi due anni». Lo afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla presentando, al comando dei vigili urbani di via Ugo La Malfa, il piano di prevenzione antincendio.

«Particolare attenzione sarà riservata al controllo della discarica di Bellolampo, affidata alla Rap, e del Monte Pellegrino - ha aggiunto Lagalla - l’anno scorso, la città ha subito danni significativi. Stiamo lavorando con la Regione per garantire gli indennizzi e per il rientro delle persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni danneggiate dalle fiamme. Abbiamo aggiornato anche il piano di Protezione civile. Nelle giornate di calore, alcune aree, come il parco della Favorita, potranno essere interdette».