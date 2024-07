Monitoraggio a distanza, telecamere e siti di avvistamento: ecco il il piano antincendi di Palermo

Un sistema di monitoraggio incendi da remoto, strutturato sul posizionamento di alcune particolari telecamere video e termiche capaci di pattugliare h24 tutto il territorio, rilevando anche a distanza di chilometri qualsiasi fonte di fumo e fuoco.

È questo il sistema centrale del pianto anticendi presentato oggi dal Comune di Palermo per scongiurare l'emergenza roghi per l'estate. Un piano che comincia oggi (1 luglio) e andrà avanti fino alla fine del mese di ottobre.

In campo 26 associazioni di volontariato, 250 volontari, 50 operatori, organizzati fino ad un massimo di 10 squadre, ciascuna delle quali dotate di modulo antincendio, droni. E poi i siti di avvistamento e monitoraggio che saranno dislocati in luoghi chiave della città: Monte Pellegrino, Favorita, Capo Gallo, Pizzo Sella, Sferracavallo, Cardillo, Inserra, Borgo Nuovo, Bellolampo, Baida, Villagrazia, Ciaculli, Croceverde.

«L’amministrazione - dice il sindaco Roberto Lagalla - si è attivata e ha investito per potenziare il sistema di contrasto agli incendi. Alla luce dei cambiamenti climatici e per colpa di iniziative criminali causate dai piromani, è impossibile parlare di rischio zero, ma sicuramente il Comune non è rimasto fermo su questo fronte, con l’intento di abbassare il più possibile le probabilità di eventi come quelli che si sono registrati la scorsa estate, con rilevanti danni e significativo rischio per la città».