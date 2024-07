Il malessere del centro storico a Palermo, la voce dei commercianti: «Poca sicurezza e servizi scadenti»

«Vuoi una risposta alle domande di Addiopizzo? Fatti un giro e guarda bene». L’invito del commerciante che opera fra via Roma e via Maqueda è di passeggiare e osservare le attività allineate nei luoghi della movida e dei flussi turistici continui. «Ce ne sono alcuni che sono semivuoti - spiega - e non si capisce come siano nelle condizioni di tirare avanti, di sopravvivere, di pagare personale, costi fissi, apparecchiature, dipendenti. Evidentemente per loro il fatturato in perdita non è un problema».

Domenica, caldo, folla di turisti. Dal Cassaro in giù è uno sciamare di cappellini e sandali. Ai Quattro Canti c’è più folla di tassisti, motocarrozzette e carrozze degli gnuri che villeggianti. L’effluvio pungente di ammoniaca è dappertutto e piazza Vigliena sembra un vespasiano a cielo aperto. Per cavalli. Quando si dice il salotto di una città. Ma non c’è riuscito mai nessuno a regolare questo francobollo di territorio, crocevia obbligato di qualsiasi percorso turistico.