«Capitali sospetti? La mafia cambia», l'intervista alla presidente di Confcommercio

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio, è responsabile nazionale per la Legalità dell’organizzazione. Lei, imprenditrice e leader del commercio, ha le antenne adatte per comprendere che cosa si muove all’interno del commercio in centro storico. Soprattutto alla luce della nuova campagna lanciata da Addiopizzo.

Presidente, si torna a parlare dei problemi del centro storico legati alla movida.

«Noi abbiamo più volte detto che c’è uno squilibrio a vantaggio del food and beverage. Può apparire schizofrenico che da parte nostra ci sia l’appello ad aggiustare il tiro, a non depauperare i gioielli di famiglia che possiamo offrire al mondo. Noi guardiamo al bene complessivo che non deve essere compromesso».

Qual è il bene complessivo?

«La nostra città, la bellezza, il decoro. Parliamo di rigenerazione urbana, ma nessuno può pensare di risolvere la questione chiudendo una strada e chiamandola isola pedonale».

Lamentate anche un problema di sicurezza?