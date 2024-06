Palermo, secondo furto in due giorni alla caffetteria dell'Orto Botanico: rubata l'apparecchiatura per la musica, nuovamente spaccata la vetrina

Nuovo furto con spaccata alla caffetteria Talea di Palermo, che si trova all’interno dell’Orto Botanico, il museo didattico a cielo aperto di via Lincoln. Appena 48 ore prima il ladro, pare sia lo stesso, era entrato nel locale e aveva portato via soldi e bottiglie di liquori. Adesso ha portato via ciò che restava: casse amplificate, apparecchiatura per la diffusione della musica e qualche altra bottiglia di alcolici.

Un episodio che getta nello sconforto i titolari dell’attività. Secondo quanto riferito alla polizia le telecamera hanno ripreso la stessa persona che aveva messo a già messo a segno un primo colpo. La notte precedente il ladro aveva seguito lo stesso copione, scavalcando una ringhiera e intrufolandosi probabilmente dal lato di Villa Giulia. L’autore del furto, prima di prendere il bottino, ha svuotato un carrello della caffetteria per caricare la refurtiva e portarla via.

Di notte c'è un servizio di vigilanza con le guardie giurate. Nelle immagini consegnate venerdì alla polizia dalla titolare dell'attività commerciale si vede un uomo agire indisturbato per decine di minuti. Il bandito, dopo avere svuotato un grosso bidone industriale per i rifiuti, si è messo all'opera per arraffare costose bottiglie di superalcolici e un po' di cibo. Dopo avere riempito il bidone, il ladro ha guadagnato la via d’uscita e si è dato alla fuga con la refurtiva. Non è ancora chiaro né da dove sia entrato né da dove sia uscito, ma non è difficile superare le recinzioni dell'Orto Botanico.

Amaro lo sfogo di Daniela Sclafani (nella foto), titolare della caffetteria: «Ciò che colpisce - aveva commentato venerdì dopo il primo colpo - è che il ladro abbia agito senza essere notato dalle guardie in servizio di notte. Siamo amareggiati anche perché i prodotti rubati sarebbero dovuti servire per l'inaugurazione del locale». Quest’ultima era prevista proprio venerdì.