Incidente a Palermo in via Libertà, coinvolte tre auto: chiuso un tratto di strada e traffico rallentato

Ancora un incidente a Palermo. Tre auto sono rimasti coinvolte in un sinistro all'altezza dell'incrocio tra via Libertà e via Notarbartolo, in pieno centro della città.

Secondo una prima ricostruzione dell'infortunistica della polizia municipale, una Range Roger che proveniva da via Duca della Verdura e un taxi, che proveniva da via Libertà in direzione stadio, sono venuti a contatto, coinvolgendo una terza vettura che proveniva da via Notarbartolo. Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Un tratto di via Libertà è stato chiuso per consentire di rimuovere i mezzi e i detriti. Disagi per gli automobilisti.