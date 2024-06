Vent'anni di Addiopizzo, l'intervista a Maurizio de Lucia: «Ormai è un fenomeno sociale, la rivoluzione richiede tempo»

Prima da sostituto, poi alla Direzione nazionale antimafia, successivamente a Messina come capo della Dna e infine da procuratore capo in città: Maurizio de Lucia è tra i magistrati che più hanno indagato sul racket delle estorsioni: da più di trent’anni combatte contro una zona grigia forse più rischiosa e meno redditizia di un grande appalto, ma che la mafia ritiene indispensabile per controllare il territorio e ottenere quella liquidità che serve ad alimentare gli altri affari dell’organizzazione, garantendo anche il mantenimento dei parenti dei detenuti. «Non c’è strumento migliore di imporre una tassa come il pizzo per assicurare alla mafia la sua sovranità», è la sua definizione ma oggi, forse, la realtà è cambiata rispetto al passato, grazie al gesto di ribellione di sette giovani poco meno che trentenni. Ispirati dalla storia di Libero Grassi - l’imprenditore ucciso per essersi rifiutato di assecondare le richieste degli esattori - fondarono Addiopizzo, trascinando poi moltissimi commercianti.

Il bilancio è positivo nonostante le denunce siano ancora troppo poche? «Bisogna ricordare da dove siamo partiti, cioè da un’autostrada distrutta e dai tanti morti degli anni ‘80 e ‘90. Nel frattempo la mafia si è fortemente indebolita grazie all’evidente reazione dello Stato, che ha fatto di questa missione un obiettivo prioritario. Il limite è che non è stata ancora distrutta: questo percorso, però, non si raggiunge solo attraverso l’impegno delle forze dell’ordine e dei magistrati che pure svolgono il loro ruolo in maniera importante, ma si costruisce per mezzo di strutture culturali ed economiche che consentono lo sviluppo delle città e dei territori, indebolendo gli spazi dove prospera l’illegalità. In questo senso Addiopizzo è un fenomeno sociale perché è un movimento composto da giovani, nato vent’anni fa senza che ci sia stato bisogno di una legge per istituirlo, che ha sviluppato nel tempo e con continuità un sostegno decisivo per quei commercianti che hanno avuto il coraggio di dire no nel momento in cui sono stati minacciati. È vero che le denunce potrebbero essere di più, ma ho sempre detto che la costruzione di questi movimenti non si fa con una rivoluzione veloce, bensì con una lunga camminata verso il traguardo».

Secondo lei c’è il rischio che la passeggiata si trasformi in un’interminabile maratona? Ieri i giovani inventavano un modo di lottare contro l’illegalità, di questi tempi sono in prima linea con le baby gang, come se certi argomenti non interessassero più... «I giovani non sono tutti uguali, molto dipende dalla loro formazione e dal tipo di cultura che assorbono. Ci sono famiglie che li aiutano a crescere e a maturare, altre che invece li abbandonano a se stessi con il rischio che possano diventare prede del mercato della droga. Ed è un problema serissimo in alcuni quartieri di questa città, dove i grandi non fanno fino in fondo il loro dovere e mancano scuole efficienti, impianti sportivi e infrastrutture. Figure come Libero Grassi dovrebbero essere utilizzate anche per spiegare ai giovani che lo sviluppo si basa sul commercio sano e sul senso di responsabilità delle persone, tutte cose che sono i veri strumenti della lotta alla mafia». L'intervista completa di Fabio Geraci sul giornale oggi in edicola