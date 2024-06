Dal pub alla pizzeria, ecco chi ha detto no alle estorsioni

Giorgio Scimeca è stato il primo commerciante ad aderire ad Addiopizzo anche se, già prima di incontrare i fondatori del movimento, aveva denunciato il suo estorsore, poi condannato e mandato in carcere. Una scelta pagata inizialmente con la solitudine: a Caccamo nessuno aveva più frequentato il suo pub con sala giochi, così si erano accumulati lo stress e i debiti fino ad arrivare alla soglia del fallimento. La mamma e la sorella lo avevano convinto a rivolgersi all’associazione e i volontari erano arrivati per aiutarlo a tenere in vita la sua attività: «Ogni fine settimana riempivano il locale con i loro amici. Abbiamo organizzato anche una grande festa grazie alla quale mi sono risollevato economicamente. Da lì è partita la mia rinascita».

Oggi Scimeca è titolare di un bar-pasticceria «con 12 dipendenti e con un fatturato che cresce ogni anno grazie ai nostri prodotti dolciari che spediamo in tutto il mondo». Giorgio aveva aperto nel 2001 ma tre anni dopo era entrato un pregiudicato, conosciuto da tutti in paese per precedenti storie legate al pizzo. Inizialmente lo aveva assecondato, poi aveva troncato ogni rapporto: per alcuni mesi l’uomo era scomparso, poi si era ripresentato stavolta per ottenere la cosiddetta messa a posto: «Mi ha detto che a Palermo c’erano persone di un certo spessore che si erano accorte che il mio pub andava bene. Gente con cui non bisognava scherzare a cui lui aveva regalato 500 euro per proteggermi ma avrei dovuto ridargli queste somme altrimenti il locale sarebbe potuto saltare in aria».