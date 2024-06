Palermo, due incidenti in poche ore: feriti e disagi al traffico

Due incidenti in poche ore, disagi al traffico e feriti ieri a Palermo. Il più grave in via Principe di Paternò, per uno scontro tra auto e scooter, all'altezza del Civico 137: un uomo che era in sella al mezzo due ruote è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Sofia, non in gravi condizioni. Indagini da parte della polizia municipale.

Altro incidente, sempre ieri, in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all'altezza di Bonagia, dove una donna si è schiantata con la sua auto sulle barriere: soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Civico. Il traffico sulla principale arteria della città è stato rallentato per circa un'ora. Anche in questo caso indagini da parte del personale dell'infortunistica.