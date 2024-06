Palermo, conclusi i lavori in via Montepellegrino: ecco il nuovo asfalto

Finiti dopo otto giorni i lavori di rifacimento del manto stradale in via Montepellegrino, in direzione fiera del Mediterraneo. Fino a questa mattina c'era ancora qualche operaio, nella parte alta a pochi metri dall'incrocio con via Ammiraglio Rizzo, ma nel pomeriggio la strada è tornata interamente percorribile.

In questi giorni ci sono stati disagi per i cittadini, costretti a rallentamenti e code dopo che erano state delimitate le aree di cantiere per il singolo tratto interessato, con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative, con la circolazione che fino a ieri era consentita a metà carreggiata ma adesso, dopo 8 giorni di lavori (ne erano, inizialmente, previsti 16), la situazione è tornata alla normalità.