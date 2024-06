Torna il caldo in Sicilia, allerta arancione in nove province e rischio incendi

Tornano ad alzarsi le temperature in Sicilia e subito preallerta arancione per il rischio incendio, con l'avvertenza della protezione civile nelle nove province per mercoledì 26 giugno, con un avviso. La pericolosità oscilla tra bassa e media. Poca pericolosità ad Agrigento, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Pericolosità media a Caltanissetta, Catania e Ragusa. Non sono indicate ondate di calore a Palermo, Catania e Messina, dove la temperatura sarà di circa 30 gradi.

Sono dieci gli incendi divampati oggi, martedì 25 giugno, in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali, i volontari della protezione civile e i mezzi aerei, Canadair ed elicotteri. Un rogo ad Agrigento, due a Caltanissetta, tre a Catania, due a Messina, due a Palermo.

Nell’Agrigentino l’incendio ha divorato macchia mediterranea a Licata in contrada Palma, nel Nisseno a Gela in contrada Feudo

Nobile e a Mazzarino in contrada Rafforosso. Nel Catanese a Caltagirone in contrada Vignitta e un secondo in contrada Bosco

di Mezzo, a Mineo in contrada Cozzarelli. Nel Messinese nella discarica di Mazzarrà Sant'Andrea e a Melia in contrada Moniuffi. Nel Palermitano a Bompietro e a Belmonte Mezzagno.