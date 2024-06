Palermo, spacciatore scoperto grazie a una segnalazione sull'app Youpol

A Palermo la polizia ha messo sotto indagine, in stato di libertà, uno straniero di 24 anni, H.M., accusato di spaccio di droga. Il giovane è stato scoperto grazie a una segnalazione giunta in questura tramite l’applicazione Youpol, in cui veniva indicata agli investigatori una possibile attività di spaccio in piazza Sant’Anna, nel centro storico cittadino.

Gli agenti sono andati a controllare e hanno trovato il giovane, corrispondente alla descrizione fornita alla centrale operativa, intento a parlare con altre persone, le quali, appena avvistata la volante, si sono allontanate rapidamente. Anche il ventiquattrenne ha provato a scappare con il monopattino, ma è stato bloccato dalla polizia. Nel portafogli gli sono state trovate 3 dosi di hashish ed una di marijuana, all’interno del portaoggetti del monopattino la lama di un taglierino della lunghezza di 10 cm e due telefoni cellulari. Per uno dei due il giovane non ha fornito spiegazioni. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.