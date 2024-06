Palermo, incidente in via Serradifalco: donna si ribalta con la sua auto e rimane ferita

Incidente a Palermo in via Serradifalco. Una donna, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, finendo nel bel mezzo della carreggiata. Sono intervenuti gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e insieme a loro il personale del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che se l'è cavata con qualche lieve ferita e non è in pericolo di vita.

La Panda ha urtato un veicolo in sosta prima di ribaltarsi. Il traffico in tutta la zona è stato rallentato, con disagi alla circolazione. Indagini sono in corso.