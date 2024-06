Palermo, forzano la saracinesca e scappano: tentato furto al Noz dei Cantieri Culturali alla Zisa

Tentato furto al Noz di via Paolo Giili a Palermo, all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa. I ladri hanno forzato una saracinesca per cercare di fare irruzione nei locali, ma il colpo è andato in fumo e si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento, ma dal padiglione non è stato rubato nulla.

L'area è stata rimesso in funzione tre anni fa: si tratta degli spazi delle storiche officine Ducrot, tornati ad essere un luogo di produzione grazie alle officine artigiane e tecnologiche. Il centro si propone come un luogo di lavoro, di formazione, di promozione e sperimentazione, un hub per lo sviluppo locale e la sostenibilità ambientale, con attività che puntano alla valorizzazione delle competenze tradizionali, con particolare attenzione al dialogo interculturale. Sul tentato furto di stanotte i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire a chi è entrato in azione, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza.