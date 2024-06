Ladri scatenati a Palermo, nel mirino anche una cabina per le fototessere: scassinata quella di viale Lazio

Sono ormai rare, ma ancora presenti in alcune zone della città: le cabine per le fototessere finiscono nel mirino dei ladri a Palermo. In particolare, i malviventi sono entrati in azione in viale Lazio ad angolo con via Sciuti: hanno scassinato la cassa e danneggiato la cabina all'interno, riuscendo a impossessarsi di circa cento euro a monete. Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono arrivati carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per rintracciare gli autori del furto. Utili potrebbero essere le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, comprese quelle di un istituto bancario che ha sede a pochi metri dal punto del furto. Da tempo, nel capoluogo siciliano, questo tipo di macchinette non veniva più preso di mira. L'ultimo colpo risale a diversi anni fa, a Tommaso Natale. In quel caso la cabina fu letteralmente sradicata dal marciapiede.