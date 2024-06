Balestrate, cinquantenne tedesca rischia di annegare: si tuffano in tanti e la salvano

Salvata una turista tedesca che stava rischiando di annegare a Balestrate. Ieri pomeriggio la signora si è avventurata in acqua, nonostante il mare molto mosso, nella spiaggia del lungomare ovest, nei pressi del lido Baia le Grotte. Erano all'incirca le 15.

La signora, di circa 50 anni, è rimasta sorpresa dalla forza delle onde. Il marito, dato che non riuscita a tornare in spiaggia, ha chiesto aiuto. Un giovane si è tuffato per primo, subito dopo due bagnini e altri bagnanti. La signora così è riuscita a tornare a riva.