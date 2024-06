Lavori urgenti sulla strada, a Palermo chiude al traffico una carreggiata del sottopasso di via Crispi

Da lunedì 24 giugno sarà chiusa al traffico la carreggiata lato monte del sottopasso di via Crispi, a Palermo. Lo stabilisce un'ordinanza firmata nelle ultime ore dall'ufficio Traffico del Comune che ha emesso un'ordinanza per «lavori urgenti di manutenzione stradale con chiusura totale della carreggiata».

Il provvedimento sarà valido per il 24 giugno e comunque fino a cessato bisogno. La circolazione delle auto sarà dirottata sulla corsia laterale della bretella in direzione via Cavour e via Cala.

«I lavori - avvertono da Palazzo delle Aquile -, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato».

L'ORDINANZA NEL DETTAGLIO