Tonno non tracciato o sotto taglia, sequestrati 90 esemplari a Santa Flavia

Nel secondo intervento i militari, seguendo dei furgoni, che erano partiti sempre da Porticello hanno individuato un deposito abusivo gestito da un commerciante che non aveva partiva Iva e Scia, dove sono stati trovati 44 tonni e nove esemplari di pesce spada, anche in questo caso privi dei documenti obbligatori a garanzia della tracciabilità della filiera di sfruttamento. Di questi 25 esemplari erano sotto misura.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, nel corso di tre operazioni, hanno sequestrato novanta esemplari di tonno rosso e nove esemplari di pesce spada non tracciati, per un totale di circa dieci tonnellate di pescato.

Nel terzo intervento con la capitaneria di porto i finanzieri hanno trovato 30 tonni senza la documentazione sulla provenienza in deposito di una impresa a Bagheria del settore della rivendita all’ingrosso di prodotti ittici. I responsabili sono stati segnalati all’autorità marittima e all’assessorato regionale alle attività produttive per la confisca del pescato privo di tracciabilità e una sanzione da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000, euro sanzione aumentata di un terzo in quanto la specie ittica del tonno rosso è considerata a rischio estinzione. Al commerciante del deposito abusivo sono state elevate multe per l’esercizio di un’attività commerciale senza autorizzazione che prevedono multe da 12.500 euro ai 150.000 euro, la prima, e da un minimo di 1.549 euro a un massimo di 15.493 euro la seconda.

Le 10 tonnellate di tonno e pesce spada sequestrate, essendo state certificate come idonee al consumo alimentare da parte dell’autorità sanitaria locale sono state date in beneficenza al banco alimentare Sicilia occidentale.