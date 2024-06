Palermo, due furti sventati nei padiglioni dell'Asp

Per due volte hanno tentato un furto nei padiglioni dell’Asp di Palermo tra via Pindemonte e via La Loggia. Nel primo caso a mettere in fuga i ladri che erano riusciti già ad entrare dentro un padiglione sono stati i vigilanti della Mondialpol. Nel corso di un sopralluogo le guardie giurate si sono accorti dell’irruzione in uno dei padiglioni e sono riusciti a fare scappare i ladri.

La seconda intrusione è avvenuta nel padiglione 17 in via Pindemonte. Qui sono riusciti ad entrare e hanno messo a soqquadro le stanze. Non è ancora chiaro se sia stato portato via qualche cosa. I dirigenti e i dipendenti stanno verificando. Le indagini sui due episodi sono condotte dalla polizia e dai carabinieri. Saranno acquisite le immagini.