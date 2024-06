Palermo, auto si schianta contro un palo in via Lanza di Scalea: un ferito

Paura in via Lanza di Scalea, a Palermo, per un incidente. Un uomo, intorno alle 15, si è andato a schiantare mente era alla guida della sua vettura contro un cartello della segnaletica stradale, all'altezza del Velodromo, non distante dalla rotonda.

L'impatto è stato molto violento. L'automobilista era alla guida di una Volkswagen Polo è ed finito nell'aiuola che separa le due carreggiate, molto probabilmente a causa dell'alta velocità. L'uomo ha riportato qualche lieve ferita ed è stato trasportato a Villa Sofia per accertamenti, ma non è in gravi condizioni. Indagini da parte del personale della polizia municipale.