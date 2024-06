Palermo, tentano di rubare gli scooter a due poliziotti: scoperti e denunciati 6 giovani

Sei giovani di età compresa tra i 14 ed i 19 anni sono stati denunciati dalla polizia a Palermo per aver tentato di rubare, insieme a due complici riusciti a fuggire, due ciclomotori di proprietà di altrettanti agenti - un Honda Sh e una Kawasaki Z750 - che erano parcheggiati davanti agli uffici del commissariato Oreto Stazione. Devono rispondere di furto aggravato in concorso e detenzione di oggetti atti allo scasso.

È accaduto in via Genova, una traversa della centralissima via Roma. Gli agenti si sono accorti del tentativo di furto dalle immagini di alcune telecamere e sono intervenuti riuscendo a bloccare i sei giovani, che sono stati affidati ai genitori. Sono in corso indagini attraverso l’analisi di telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei due complici riusciti a fuggire.