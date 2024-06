Palermo, legionella debellata dal liceo Galileo Galilei: decisivo l'intervento della Ecolsea

La recente emergenza legionella al liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo si è conclusa con successo grazie all’intervento tempestivo di Ecolsea. Durante i giorni 24 e 25 maggio, un team di tecnici esperti ha effettuato una pulizia approfondita e sanificazione delle vasche e delle condotte idriche della scuola di via Danimarca 54, utilizzando prodotti specifici e tecnologie all’avanguardia.

Al termine delle operazioni, il chimico incaricato da Ecolsea ha eseguito campionamenti per analisi successive in laboratorio accreditato. I risultati, trasmessi alla scuola il 13 giugno, hanno confermato l’assenza di legionella, garantendo un ambiente sicuro per studenti e personale. L’intervento di Ecolsea non solo ha eliminato il batterio dalle tubature, ma ha anche assicurato che l’acqua fornita all’istituto sia sicura per l’uso quotidiano. Questo successo rappresenta un esempio importante di come la collaborazione tra istituzioni scolastiche e aziende specializzate possa risolvere rapidamente situazioni critiche, tutelando la salute della comunità scolastica.