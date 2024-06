Incidenti, un camion a fuoco e lavori sull'autostrada Palermo-Mazara: traffico rallentato e disagi

Un giornata di passione per gli automobilisti che hanno percorso l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo: tre incidenti nel giro di poche ore, lavori e un mezzo pesante andato a fuoco, hanno provocato pesanti disagi e rallentamenti al traffico sull'A/29, su entrambe le direzioni.

A partire dalle prime ore di oggi, martedì 18 giugno. Un autoarticolato è infatti stato avvolto dalle fiamme mentre viaggiava verso Trapani: è successo all'altezza dello svincolo di Terrasini, dove sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, gli uomini dell'Anas e la polizia stradale. Il conducente è riuscito ad abbandonare in tempo il mezzo, mettendosi in salvo e lanciando subito l'allarme.

La circolazione ha subito fortissimi rallentamenti in attesa che l'autoarticolato venisse rimosso dalla carreggiata. Viabilità in tilt anche nella tarda mattinata, quando si è verificato l'incidente tra due auto poco prima dello svincolo di Alcamo ovest, in direzione Mazara del Vallo. Un secondo incidente, avvenuto sempre in direzione Trapani, ma in questo caso poco prima dello svincolo di Tommaso Natale, ha provocato un ferito lieve. Sono rimasti coinvolti una moto e un'auto.