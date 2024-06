Tonno rosso, in un mese e mezzo sequestrati 130 esemplari tra Palermo e provincia

Diversi i target sottoposti a controllo nella città di Palermo. Presso i venditori abusivi presenti nei mercati rionali gli ispettori hanno sequestrato circa 2 tonnellate di tonno rosso, oltre a diversi altri prodotti ittici, esposti alla vendita senza alcuna documentazione attestante la tracciabilità, talvolta in condizioni igienico-sanitarie non assicurate, e contestato sanzioni amministrative per circa 15.000 euro. Le verifiche su strada hanno consentito di accertare il trasporto di esemplari di tonno rosso a mezzo di vettori stradali in assenza del necessario Bcd (Bluefin tuna catch document) attestante la corretta provenienza dei pesci catturati. In tali circostanze i militari hanno sequestrato quasi 10 tonnellate di tonno rosso in diverse operazioni e contestato sanzioni amministrative per quasi 50.000 euro.

Il dato si riferisce all’attività ispettiva effettuata dal primo maggio al 14 giugno. In totale, ci sono state 220 ispezioni per un totale di 527 controlli. Sono stati accertati 45 illeciti amministrativi e contestate sanzioni pecuniarie per un ammontare totale di 79.500 euro.

In un mese mezzo, a Palermo e in provincia, sono stati sequestrati dalla guardia costiera quasi 23 tonnellate di prodotti ittici e tra questi 130 esemplari di tonno rosso per un peso totale di 19,5 tonnellate.

Le attività ispettive sono state estese in tutta la provincia, sia a mare, fermando dei pescherecci di rientro dalle battute di pesca – non detentori di «quota» - con a rimorchio degli esemplari di tonno rosso nel tentativo di occultarli, sia in ambito portuale e stradale, sottoponendo a controllo alcuni furgoni isotermici utilizzati per il trasporto. Ad esempio, nei porti di Balestrate, Termini Imerese, Cefalù e Porticello i militari dei locali presidi di guardia costiera, coadiuvati dagli ispettori pesca della guardia costiera di Palermo, sono intervenuti sequestrando 93 esemplari di tonno rosso per un peso totale di 12 tonnellate, non accompagnati dai documenti Bcd, e contestando ai trasgressori sanzioni amministrative per un importo totale di 20.500 euro. Gli esemplari che sono stati giudicati idonei per il consumo umano da parte dei veterinari dell’Asp intervenuti sono stati devoluti in beneficenza ad enti caritatevoli.

Nel Trapanese, i militari della guardia costiera hanno operato durante la fase di sbarco da un peschereccio nel porto di Trapani e presso un’azienda ittica locale, sequestrando quasi 2 tonnellate di prodotti ittici tra cui 12 esemplari di tonno rosso, per un peso di circa 1.300 chili, e circa 600 chili di baccalà salato scaduto avviato alla distruzione come disposto dal servizio veterinario dell’Asp di Trapani. Nel complesso elevati verbali per un importo di 4.666 euro per irregolarità nella tenuta del giornale di pesca e per la mancata prenotifica di sbarco della specie tonno rosso. Mentre nell’Agrigentino e precisamente a Sciacca, Menfi e Licata, gli ispettori pesca della guardia costiera, in diverse attività ispettive a carico di mezzi isotermici, di motopesca intenti allo sbarco e presso un centro di distribuzione, hanno sequestrato 5.200 chili di prodotti ittici privi di documentazione attestante la tracciabilità, di cui 45 esemplari di tonno rosso del peso di quasi 2 tonnellate, non accompagnati dai documenti Bcd. I medici veterinari della locale Azienda sanitaria, chiamati ad intervenire presso il deposito ispezionato, hanno emanato un provvedimento di chiusura della cella frigo. Inoltre, durante il controllo dei pescherecci sono state sequestrate due reti da strascico non conformi alla normativa vigente, con conseguente assegnazione punti ai comandanti e alle licenze di pesca.

Nel complesso, i dati relativi all’intera operazione svoltasi nella Sicilia Occidentale nel periodo dal primo maggio al 14 giugno sono: 1.547 controlli per un totale di 457 ispezioni, accertati 104 illeciti amministrativi, contestate sanzioni pecuniarie per un ammontare totale di 161.000 euro, sequestrate quasi 29 tonnellate di prodotti ittici di cui 153 esemplari di tonno rosso per un peso totale di 22,5 tonnellate.

Il tonno rosso è una specie tutelata nel Mediterraneo attraverso una rigida regolamentazione che stabilisce le norme di gestione, conservazione e controllo relative alla pesca dei tunnidi, le cui catture sono consentite sulla base dell’assegnazione di «quote» stabilite a livello europeo con il coinvolgimento dell’Iccat (Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell’Atlantico)